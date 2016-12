La Floride amnistie Jim Morrison, 41 ans après

Le gouverneur sortant Charlie Crist et la commission des grâces de l'Etat a décidé à l'unanimité d'accorder l'amnistie au chanteur des Doors, disparu en 1971 à Paris à l'âge de 27 ans.

A l'issue du procès, un an avant sa mort, Morrison avait été condamné à six mois de prison pour outrage aux bonnes moeurs et exhibition indécente. Il n'a jamais purgé sa peine, son procès en appel n'ayant pu avoir lieu avant sa mort.