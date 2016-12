Noël au congélateur

RENNES (Reuters) - Deux explorateurs ont décidé de subir pour les fêtes de Noël le sort généralement réservé au foie gras et à la dinde.

"Le but est de se rapprocher le plus possible des conditions de l'expédition. Nous allons poser la tente, tester le matériel, les vêtements, les duvets, l'alimentation lyophilisée. Pour ce genre de mission, chaque détail a une importance fondamentale", explique Julien Cabon, l'un des deux explorateurs embarqués dans l'aventure.