Par amour, il arrête de fumer... à 107 ans

BERLIN (Reuters) - L'acteur et chanteur allemand Johannes Heesters a décidé d'arrêter de fumer par amour à l'âge de 107 ans.

"Je l'ai fait par amour, pour ma magnifique femme", a expliqué l'acteur, plus connu en Allemagne sous le nom de "Jopie", au magazine allemand Bunte. "Je devrais rester le plus longtemps possible auprès d'elle", ajoute-t-il, précisant qu'il a arrêté de fumer il y a trois semaines déjà.