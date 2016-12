35 millions de dollars pour une bouteille de Coca Cola de Warhol

NEW YORK (Reuters) - Une toile en noir et blanc d'Andy Warhol représentant une bouteille de Coca Cola a été acquise pour 35,36 millions de dollars lors d'enchères organisées mardi par Sotheby's.

D'autres ventes marquantes furent celles d'oeuvres de Gerhard Richter acquises pour 13,23 millions et 11,3 millions, et "Figure in Movement" de Francis Bacon cédée pour 14 millions, chacune ayant été attribuées pour plus du double de leur estimation basse.