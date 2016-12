Barack Obama va publier un livre pour enfants

Intitulé "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters", le livre a été écrit par Obama avant son investiture le 20 janvier 2009. Mis en images par l'illustratrice Loren Long, il sortira le 16 novembre.

Les deux premiers livres "Dreams from My Father" ("Les rêves de mon père") et "The Audacity of Hope" ("L'Audace d'espérer") ont été des succès de librairie.