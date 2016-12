L'Eglise d'Australie ne veut plus entendre AC/DC aux funérailles

A la première place figure "My way" de Frank Sinatra, talonné par "Wonderful world" de Louis Armstrong et "Time to say goodbye" d'Andrea Bocelli et Sarah Brightman.

Mais d'autres titres moins consensuels en pareille situation ont déjà retenti dans les églises australiennes, à l'instar de "Highway to hell" d'AC/DC, "Ding Dong the witch is dead" de The wizard of Oz ou encore "Always look on the bright side of life" des Monty Python.