Pas de boogie-woogie pour la visite du pape en Grande-Bretagne

Une liste très détaillée d'interdits et d'obligations a été mise en ligne sur le site internet de la visite de Benoît XVI en Angleterre et en Ecosse.

Les fidèles sont invités à se munir de crème solaire, de drapeaux et de chaises pliantes. Mais les instruments de musique sont proscrits, tout comme les couverts en métal, l'alcool et les bougies allumées, qui "peuvent présenter une menace".

La liste ne mentionne pas spécifiquement les vuvuzelas, populaires chez les supporters de football lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud cet été, mais ces trompettes assourdissantes tombent certainement sous le coup de l'interdiction papale des instruments et sifflets.

Des partisans de la laïcité, qui dénoncent le coût élevé de cette visite, devraient manifester, ainsi que des groupes de défense des droits des homosexuels et d'autres personnes scandalisées par les affaires de pédophilie au sein de l'Eglise.

Quelque 85.000 personnes sont attendues à une veillée de prière à Hyde Park à Londres et entre 65.000 et 70.000 devraient se rendre à Birmingham pour la béatification du cardinal du XIXe siècle John Henry Newman. Plus de 100.000 personnes sont par ailleurs attendues pour une messe à Bellahouston Park, à Glasgow, en Ecosse.