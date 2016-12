A New York, des bennes à ordures converties en piscines

NEW YORK (Reuters) - Des centaines de New-Yorkais ont pu se baigner samedi dans des bennes à ordures transformées en piscines le long de Park Avenue, au milieu des immeubles de bureaux et dans l'ombre de la gare Grand Central Terminal.

Habitants de la Grosse Pomme et touristes ont pu gratuitement patauger pendant 20 minutes dans l'un de ces trois bassins et profiter des cabanes, douches extérieures, chaises longues et hamacs qui complètent l'installation.