Des pigeons ont raison d'un groupe de rock américain

"Jared a été touché plusieurs fois pendant les deux premières chansons. A la troisième, quand il a été touché à la joue et qu'il y en a un peu qui a atterri près de sa bouche, ils ne pouvaient plus faire avec", dit leur attaché de presse, Andy Mendelsohn, dans un communiqué.

Le groupe, plusieurs fois récompensé aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, est actuellement en tournée pour promouvoir son quatrième album, "Only By The Night".