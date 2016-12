Playboy lance un site internet à consulter sans risque au bureau

LOS ANGELES (Reuters) - Playboy a lancé mardi un nouveau site internet sans images dénudées en le présentant comme un site que l'on peut consulter sans risque au travail et un "antidote satirique à la corvée de la journée de travail".

Conçu spécialement pour la Toile, www.TheSmokingJacket.com propose de courts articles et des contenus dans des catégories telles que Filles, Divertissement, Sexe, Vidéos ou Mode de vie.

Il contient également des liens vers des vidéos disponibles ailleurs sur internet et des photos d'archives de Playboy.

L'activité traditionnelle de Playboy, le magazine papier, souffre beaucoup du désamour des lecteurs qui se tournent de plus en plus vers la pornographie disponible gratuitement en ligne.

Le site Playboy.com, qui publie des photos dénudées et des articles plus longs, revendique six millions de visiteurs uniques par mois.