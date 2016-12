Les Japonais boudent les vacances, les Français en sont friands

SYDNEY (Reuters) - Ce sont les Japonais qui, dans le monde, prennent le moins de vacances, avec en moyenne neuf jours de repos par an, tandis que les Français en sont les plus friands, avec un moyenne de 34,5 jours de congés par an, montre une enquête.

D'après l'étude, réalisée auprès de 9.000 actifs de 13 pays par l'institut Harris Interactive pour le voyagiste Expedia, les Japonais ont seulement de 16,5 jours de vacances par an et de plus, ils ont tendance à n'en prendre que la moitié.

Les Etats-Unis sont après le Japon le pays le moins enclin aux vacances, avec seulement 17 jours de repos par an. Et la plupart des Américains n'en prennent que 14.

En ce qui concerne les pays d'Europe comme le Danemark, l'Allemagne et la Norvège, ils bénéficient respectivement de 29, 27,5 et 28 jours de congé par an.

Les Canadiens prennent en moyenne 90% de leurs 20 jours de congé, les Suédois 89% de leurs 27,5 jours, les Anglo-Saxons 91% de leurs 28 jours, les Italiens 82% de leurs 32,5 jours et les Espagnols 89% de leurs 32 jours.