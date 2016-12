Un manuscrit des Beatles adjugé 1,2 million de dollars

NEW YORK (Reuters) - Le texte de la chanson des Beatles "A Day in the Life", écrit de la main de John Lennon, a été vendu aux enchères vendredi à New York pour 1,2 million de dollars.

Cette somme représente presque le double de l'estimation de Sotheby's pour les paroles de cette chanson qui figure sur l'album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

Le manuscrit de cette chanson, l'une des plus célèbres du groupe britannique, a été adjugé à un collectionneur américain qui enchérissait par téléphone, après six minutes d'une bataille acharnée.

Un brouillon du texte, dans lequel on peut observer des ratures et une coquille, occupe une face du document. Le verso affiche une version plus aboutie, écrite en lettres majuscules et comportant moins de corrections.

Selon la société d'enchères new-yorkaises, le montant record des enchères pour un manuscrit d'une chanson des Beatles a été atteint en 2005, pour "All You Need Is Love".