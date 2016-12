Capturer des moustiques? Les Estoniens se piquent au jeu

Trente-sept participants se sont rassemblés dans un champ à Tartu, dans l'est du pays, pour attraper autant de moustiques que possible en moins de dix minutes dans une zone délimitée.

"On a beaucoup de moustiques et il faut bien les combattre d'une manière ou d'une autre, alors nous avons décidé d'organiser un championnat de capture de moustiques", a expliqué l'organisateur, Triinu Akkermann.

Un des concurrents avait peaufiné sa stratégie avant la compétition: "Nous allons nous échauffer de manière à commencer à transpirer un peu, puis je me tiendrai pieds et poings nus pendant que ma femme et ma fille prélèveront les moustiques sur moi", a indiqué Jevgeny Serov.