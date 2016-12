Mondial: d'Uruguay en Afrique du Sud en Mehari

KIMBERLEY, Afrique du Sud (Reuters) - Mario Sabah et ses deux fils, Ismael et Matias, ont tenu leur folle promesse.

Il y a un an, alors qu'ils effectuent un tour du monde à bord de leur vieille Citroën Mehari, ces trois Uruguayens rencontrent en Turquie le capitaine de la Celeste, Diego Lugano, qui évolue à Fenerbahce.

Partis en février 2007 de Montevideo, le père de 56 ans et ses deux fils de 28 et 25 ans ont d'abord traversé le continent américain puis l'Europe. Après la Turquie, ils ont pris la direction de l'Iran, du Pakistan et de l'Australie.