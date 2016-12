Les Anglais prêts à gâter leurs femmes pour regarder le Mondial

Il ressort de cette étude que les hommes sont prêts à dépenser 20 livres sterling ou un peu plus (25 euros environ) pour donner plus de poids aux excuses qu'ils devront trouver pour expliquer les heures affalées dans un canapé ou passées au pub voisin.

L'étude se penche aussi sur les attentes des femmes. Un tiers d'entre elles jugent qu'un bouquet de fleurs fera l'affaire. Elles sont 22% à préférer des chocolats et 15% attendent de leur homme qu'il leur offre un bon repas au titre d'un dédommagement de leur engouement mondialiste.

Et pour aider les maris et conjoints à ne pas rentrer les mains vides, une application a été lancée sur iPhone pour localiser le fleuriste le plus proche du lieu où ils se trouveront au coup de sifflet final.