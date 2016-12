Il dérobe une caravane... en emportant les propriétaires

Profitant de ce que les clés étaient restées sur le contact, le voleur a sauté dans le véhicule et pris la fuite alors que le vendeur et les acquéreurs se trouvaient dans la caravane.

Il a finalement abandonné la voiture, la caravane et le couple indemne quelques rues plus loin et a disparu en emportant leur appareil photo numérique.