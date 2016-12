Homer Simpson élu meilleur personnage de TV et film en vingt ans

LOS ANGELES (Reuters) - Célèbre amateur de bière et de beignets, Homer Simpson, est le meilleur personnage créé pour de la télévision ou le cinéma des vingt dernières années, selon un sondage réalisé pour le magazine Entertainment Weekly.

Héros de la série "The Simpsons", ce père de famille au teint jaune devance dans le classement du magazine américain l'apprenti magicien Harry Potter et la chasseuse de vampires Buffy.

Pour Matt Groening, créateur de la série télévisée diffusée dans plus de 90 pays et qui est dans sa 21e saison, le sondage démontre que des millions de gens peuvent s'identifier à Homer et à ses inévitables gimmicks verbaux, "D'Oh!" ou "Pinaise!".

"Les gens peuvent se retrouver dans Homer parce que nous sommes tous mus secrètement par d'inavouables désirs", a dit Groening à l'hebdomadaire américain.

"Homer se lance bille en tête dès que quelque chose lui passe par la tête. Son amour de tout (...) est beau à voir."

Harry Potter, le jeune sorcier créé par l'auteur J.K. Rowling et interprété au cinéma par Daniel Radcliffe dans six films - le dernier épisode de la sage, en deux volets au cinéma, est attendu prochainement - est considéré comme une "icône internationale" et prend la deuxième place du sondage.

La troisième place revient à l'héroïne de la série fantastique "Buffy contre les vampires", jouée par Sarah Michelle Gellar. Elle devance Tony Soprano, parrain névrosé de la mafia dans la série "The Sopranos" et le Joker, ennemi de Batman, auquel Jack Nicholson puis Heath Ledger ont prêté leurs traits.

Suivent le personnage de Rachel dans la série "Friends", celui du film éponyme de Tim Burton "Edward aux mains d'argent", le tueur en série du film "Le silence des agneaux" Hannibal Lecter, l'héroïne de "Sex and the city" Carrie Bradshaw et le personnage de dessin animé Bob l'éponge.