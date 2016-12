Les hommes entre eux parlent plus de football que de femmes

NEW YORK (Reuters) - A l'approche du mondial sud-africain, une étude publiée vendredi confirme que les hommes entre eux discutent beaucoup plus de football que de femmes.

La tendance est particulièrement forte en Chine et en Russie, avec respectivement 94% et 93%. En France et en Allemagne, les femmes se retrouvent au troisième rang derrière le travail.

Mais c'est en Angleterre et au Brésil que l'on trouve, sans surprise, le plus grand nombre d'aficionados de la balle ronde.

Les Anglais regardent en moyenne deux heures et 22 minutes de football à la télévision chaque semaine, et passent encore plus de temps à commenter les résultats, les buts, les belles actions et les bruits de couloir concernant les joueurs.