La "Queen Mum" était près de ses sous

A sa mort, la dernière impératrice des Indes a laissé derrière elle une écurie de chevaux de course, sa grande passion, des bijoux d'une valeur inestimable et une imposante garde-robe - ainsi que des dettes de plusieurs millions de livres.

Ainsi, quand elle se rendait chaque été à son château de Mey, à Caithness, sur la côte nord de l'Ecosse, elle louait un poste de télévision et un vieux magnétoscope, plutôt que d'acheter des appareils neufs. "Le plus dur, c'était de faire marcher le magnétoscope", se rappelle Windham.

Et si elle possédait des robes des plus grands couturiers, la "Queen Mum" a toujours refusé de jeter les six imperméables Burberry qu'elle possédait et les portait année après année.