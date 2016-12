Une personne sur cinq pense côtoyer des extraterrestres

Si la grande majorité des personnes interrogées (80%) ne croient pas en la présence d'extraterrestres sur Terre, les hommes sont plus nombreux que les femmes (22% contre 17%) à en être convaincus.

En moyenne, les "croyants" sont âgés de moins de 35 ans et appartiennent à toutes les classes sociales.

Le sondage révèle que plus de 40% des Indiens et des Chinois interrogés sont persuadés que des extraterrestres déguisés en humains vivent parmi nous. A l'opposé, seuls 8% des Belges, Suédois et Néerlandais y croient.