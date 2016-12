Des meubles créés pour Michael Jackson aux enchères en juin

LOS ANGELES (Reuters) - Une vingtaine de meubles créés pour Michael Jackson, dont un fauteuil en cuir orné de cristaux et de feuille d'or, seront mis aux enchères le 25 juin prochain à Las Vegas, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Jackson, décédé à Los Angeles le 25 juin dernier à l'âge de 50 ans, a succombé à une overdose d'un puissant anesthésique qui lui avait été prescrit pour l'aider à dormir pendant la période de répétitions de sa série de concerts "This is it".