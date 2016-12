Onze tigres meurent de malnutrition dans un zoo chinois

PEKIN (Reuters) - Onze tigres vivant en captivité dans le zoo de Liaoning, ville du nord-est de la Chine, sont morts de faim et de malnutrition cette année, rapporte un journal local jeudi.

Citant des sources au sein du zoo, le Liaoshen Evening News précise que les fauves, confinés dans des cages exiguës et humides, ne recevaient comme nourriture qu'une ou deux maigres carcasses de poulet par jour.

Le journal précise que six tigres sont morts au cours d'une même journée.

Le zoo de Liaoning a ouvert ses portes en 2000 et est présenté par des agences de voyage en ligne comme une institution nationale de premier plan pour observer les animaux sauvages.

Le zoo connaît en fait des problèmes financiers, ajoute le journal. Il manque d'argent pour assurer la subsistance de ses tigres et accuse des retards dans le paiement des salaires des gardiens depuis plus d'un an.