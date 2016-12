JO: quand les Simpson se mettent au curling

VANCOUVER (Reuters) - Homer et Marge Simpson se sont mis au curling le temps d'un épisode de la célèbre série d'animation, un clin d'oeil apprécié par les curleurs américains présents aux Jeux olympiques de Vancouver.

Certes, le curling mixte n'est pas une discipline olympique, ni même un sport de démonstration cette année, et les scénaristes ont sans doute pris quelques libertés avec les règles de ce jeu né en Ecosse.

"L'équipe a regardé (l'épisode) ensemble et on lui a donné 20 sur 20", sourit-il. Les scénaristes "ont fait du beau travail et ont permis à notre sport de toucher un public nouveau, donc c'est forcément très bon pour nous aussi."