Rodéo sauvage meurtrier dans une ville du nord de la Chine

PEKIN (Reuters) - Un employé chinois de 40 ans, apparemment pris de folie, a blessé un de ses collègues à coups de couteau avant de voler un car de sa société et de tuer neuf personnes au cours d'un rodéo sauvage dans la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, rapporte la presse chinoise.

L'homme, nommé Zhang, employé d'une société de transport, a pris le volant du car, qui était vide, et sillonné les rues de la ville portuaire, poursuivi par une dizaine de voitures de police. Il a écrasé plusieurs personnes et foncé dans des voitures, faisant également onze blessés, dont quatre policiers, avant d'être bloqué à un carrefour et arrêté.