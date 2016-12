Les poubelles d'Apollo 11 inscrites au patrimoine de Californie

"Nous augmentons ainsi la valeur de cette ressource et communiquons au public, dans lequel pourraient se trouver de futurs voyageurs de l'espace, une idée de l'importance de la préservation", a expliqué Lisa Westwood, membre du comité, soulignant qu'aucun objet extraterrestre n'avait encore obtenu ce statut.

Parmi ces 106 objets, qui représentent une masse de plus de deux tonnes, figurent par exemple la base du module d'alunissage et le drapeau américain que Neil Armstrong et Buzz Aldrin, premiers hommes à laisser leur empreinte sur le sol lunaire, ont planté le 20 juillet 1969 dans la mer de la Tranquillité.