Une Italienne donne le jour à des sextuplés

ROME (Reuters) - Une Italienne de 30 ans a donné le jour dimanche à Benevento, près de Naples, à quatre petites filles et deux petits garçons.

La mère et les bébés nés par césarienne se portent bien, rapportent des agences de presse italiennes.

Les nourrissons, nés après seulement 29 semaines de grossesse, ne pèsent cependant qu'entre 610 et 800 grammes et ils ont tous été placés sous assistance respiratoire.

Les médecins ont indiqué que cette naissance multiple était probablement due à un traitement contre la stérilité pris par la mère et non à une fécondation in vitro.