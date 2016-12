La tour de Dubaï, loin au-dessus des soucis financiers

DUBAI (Reuters) - La plus haute tour du monde, qui culmine à 828 mètres, a été inaugurée lundi à Dubaï lors d'une cérémonie qui a relégué la dette colossale de l'émirat au second plan.

Jalousement tenue secrète, sa hauteur exacte a été révélée pour l'occasion. L'édifice, qui représente un investissement d'un milliard et demi de dollars, toise de plus de 300 mètres la tour Taipei 101 de Taiwan, qui détenait jusqu'ici le record mondial, et fait près de trois fois la taille de la tour Eiffel.