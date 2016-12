Burj Dubaï, la plus haute tour du monde, oui mais de combien ?

"Cela reste un secret", a déclaré William Baker du cabinet d'architectes Skidmore, Owings and Merrill LLP. Ce cabinet basé à Chicago a réalisé le dessin de l'ouvrage, qui sera près de 2,5 fois plus haut que la tour Eiffel.

L'actuel édifice le plus haut du monde, la tour Taipei 101 à Taiwan, s'apprête à être relégué au deuxième rang du classement établi par le Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Conseil sur les grands immeubles et l'habitat urbain).

Sept des dix plus hautes tours du monde se situent en Asie, et toutes ont été construites au cours des treize dernières années.

"Nous avons réitéré cette demande un certain nombre de fois, mais s'il y a des raisons de ne pas le révéler, alors je pense que nous ferons sans le chiffre officiel. Nous ne savons pas non plus pourquoi ils ont décidé de ne pas le dire. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que ce sera le plus grand immeuble du monde et qu'il mesure au moins 800 mètres de haut", a expliqué Jan Klers dans un courriel. Suite...