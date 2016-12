Attirés par l'appât du gain de la loterie

Les fins limiers de la police ont envoyé des lettres de félicitations aux domiciles officiels à Bangkok et sa région de nombreux criminels recherchés pour vol ou même viol, en les priant de venir chercher leurs prix (téléviseurs, sommes en liquide, etc...).

"Beaucoup d'entre eux figuraient depuis un certain temps déjà sur notre liste des criminels les plus recherchés et pensaient que la police les avait 'oubliés'. Ils ont donc baissé la garde", a-t-il ajouté en se félicitant qu'ils soient tombés dans le piège.