Coeur à prendre et portefeuille bien garni

Dimanche dernier, un groupe privilégié composé de 21 milliardaires et de 22 femmes, tous célibataires, ont assisté à ce que les médias locaux ont qualifié de soirée la plus chère de l'histoire, les invités devant débourser 100.000 yuans (10.277 euros) par personne pour prendre part à ce bal d'entremetteurs.

Les 21 milliardaires chinois étaient tous membres du Golden Bachelors, une agence matrimoniale de Shanghai qui met en relation des hommes et des femmes à la recherche de l'amour, via notamment l'organisation d'événements et de soirées.