Un mariage de rêve

Le jeune homme, qui se présente sous son pseudonyme en ligne SAL9000, a rencontré Nene Anegasaki grâce à "Love Plus", un jeu de séduction qui consiste à simuler les différentes étapes du parcours amoureux et se déroule dans un lycée.

Il se décrit comme un "otaku", c'est-à-dire un fan de jeux vidéos, d'ordinateurs et de mondes virtuels. "Si plus de gens trouvaient le moyen de s'exprimer de cette façon, je pense que cela rendrait la société un peu plus intéressante", a-t-il expliqué à Reuters Television.