La conférence de Copenhague bat des records d'empreinte carbone

COPENHAGUE (Reuters) - Avec une empreinte carbone estimée à 46.200 tonnes de CO2, les négociations de Copenhague sur le changement climatique émettront plus de gaz carbonique que toute autre conférence sur le sujet, selon une étude commandée par le gouvernement danois.

Les vols en avion à destination et au départ de la capitale danoise pèsent très lourd dans ce calcul du volume de CO2 qu'auront émis au total les délégués, journalistes, militants et observateurs réunis depuis le 7 et jusqu'au 18 décembre à Copenhague.