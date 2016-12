Michael Jackson roi du buzz, Tiger Woods en disgrâce

LOS ANGELES (Reuters) - Michael Jackson est la personnalité ayant suscité le plus de commentaires positifs des internautes au cours de l'année, selon le classement établi par Zeta Interactive.

La société américaine de marketing a passé en revue les commentaires publiés sur plus de 100 millions de blogs et de sites internet pour déterminer quelles étaient les stars qui avaient bénéficié du meilleur et du pire buzz en 2009, fournissant ainsi un instantané de l'opinion des internautes.