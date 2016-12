Deux intrus s'invitent à un dîner à la Maison blanche

WASHINGTON (Reuters) - Les services secrets américain, chargés de la protection des hautes personnalités politiques, tentent de déterminer comment un couple non invité est parvenu à s'introduire à un dîner officiel donné à la Maison blanche, a-t-on appris de source autorisée.

Le Washington Post a initialement rapporté qu'un couple venu de Virginie du Nord -Tareq et Michaele Salahi- et ne figurant pas sur la liste des invités était parvenu à assister à la réception donnée mardi soir en l'honneur du Premier ministre indien Manmohan Singh.

Selon le Washington Post, Tareq et Michaele Salahi sont des personnalités "people" amatrices de polo et désireuses de se rendre célèbres grâce à la télé-réalité.

Ce dernier a souligné que personne n'avait couru le moindre danger, les deux intrus étant, comme tous les invités, "passés à travers des magnétomètres et plusieurs autres systèmes de détection".

Le Washington Post indique que Tareq et Michaele Salahi ont pu entrer dans la même pièce qu'Obama et Singh, mais on ignore s'ils ont pu les rencontrer.