Le cannabis, énergie renouvelable en France

"En 2002, après la saisie de 330 kg de cocaïne, des hommes armés avaient braqué de nuit la gendarmerie des Sables d'Olonne pour récupérer leur marchandise, et pris en otage une jeune gendarme", a rappelé Thierry Dran, procureur de la République des Sables d'Olonne (Vendée).

"Depuis, on ne s'embête plus... Cela ne sert à rien à garder de telles quantités de drogue dont on ne fera rien", a ajouté le magistrat.