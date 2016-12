Précommandes record pour l'album à paraître de Susan Boyle

LOS ANGELES (Reuters) - Le premier album de la chanteuse britannique Susan Boyle, révélée en avril dernier, a donné lieu aux plus importantes précommandes de l'histoire d'Amazon.com, annonce la société de vente en ligne.

"I Dreamed a Dream", qui sera lancé le 24 novembre par Sony Music Entertainment, est le premier disque réalisé par la chanteuse écossaise au physique peu "glamour" depuis qu'elle a fait sensation sur internet après son apparition dans "Britain's Got Talent", version britannique de "La nouvelle star", en avril dernier.

Selon Amazon, l'album de Boyle est non seulement l'objet des plus fortes précommandes de CD aux Etats-Unis mais aussi des plus importantes enregistrées dans le monde en quatorze ans d'histoire de son site internet.