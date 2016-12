L'élection d'Obama, l'iPhone, Wikipedia, événements stars du web

NEW YORK (Reuters) - Le lancement de Wikipedia, l'avènement de l'iPhone et l'élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis figurent parmi les 10 moments les plus importants de la vie du web durant la dernière décennie, au regard du palmarès annuel des Webby awards.

La liste 2009 des Webby awards, décernés chaque année depuis 1996 par l'Académie internationale des sciences et des arts numériques, basée à New York, a également distingué la contestation provoquée par l'élection présidentielle en Iran cette année et la démonstration de l'influence de Twitter et des réseaux sociaux en général dans l'exercice de la démocratie.