Les parents du faux ballon dérivant plaident coupables aux USA

FORT COLLINS, Colorado (Reuters) - Les parents qui avaient inventé une histoire de ballon dérivant avec leur petit garçon à son bord ont plaidé coupables vendredi et devraient connaître leur sort judiciaire le 23 décembre.

L'affaire avait tenu en haleine l'opinion publique et les chaînes de télévision américaines en octobre lorsque Richard et Mayumi Heene avaient alerté la police en affirmant que les amarres retenant le ballon à hélium familial avaient lâché avec, à son bord, leur garçonnet de six ans.