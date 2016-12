Vladimir Poutine gagne le respect des rappeurs dans un show TV

Le Premier ministre russe, en veste et pull à col roulé, est monté sur scène pour remettre des récompenses à l'occasion de la "Bataille du respect", le concours organisé par la chaîne Muz TV, concurrente russe de MTV.

"Ç'aurait pu être cool d'enregistrer un titre avec Vladimir Poutine, car c'est une légende et notre idole", a scandé le rappeur Jigane, vainqueur du concours. "Faisons tout le raffut qu'il faut en son honneur pour que le monde entier l'entende."

L'ancien chef du Kremlin a enregistré le mois dernier sa plus forte chute de popularité depuis la fin de sa seconde présidence en mai 2008, selon l'institut de sondage FOM.

Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, a nié tout lien entre le concours de hip-hop et cette baisse de popularité. "Poutine a une cote élevée et stable qui ne nécessite aucun soutien, a-t-il dit. Le seul but de cette manifestation était de contribuer à la promotion d'une saine manière de vivre."