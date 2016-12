A Nantes, les humains peuvent vivre à la façon d'un hamster

NANTES (Reuters) - Courir dans une grande roue à en perdre le souffle, manger des graines à s'en faire gonfler les bajoues et faire ses besoins dans des copeaux de bois : le rêve de tout hamster est désormais à la portée de l'homme.

Equipé d'une douche traditionnelle, d'un lit ou encore d'un four à micro-ondes, la chambre devrait bientôt être dotée de l'internet en wi-fi et d'un téléviseur à écran plat.

"On veut que les gens se lâchent et sourient, dans une société qui est aujourd'hui complètement figée et formatée", a expliqué à Reuters Frédéric Tabary, architecte d'intérieur de 41 ans, à l'origine du projet avec son ami Yann Falquerho, un scénographe de 42 ans.