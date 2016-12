Une mèche de cheveux d'Elvis Presley adjugée pour 18.300 dollars

Les cheveux du King faisaient partie d'un lot de 200 éléments lui ayant appartenu et rassemblés par le président de son fan club, Gary Pepper, décédé aujourd'hui.

La mèche mythique avait été évaluée entre 8.000 et 12.000 dollars. Elle n'a pas fait l'objet de tests ADN mais la maison d'enchères cite "un expert en authentification de cheveux de célébrités", John Reznikoff, selon qui elle est comme celle qu'il a dans sa collection.

Le prix d'adjudication le plus élevé a été atteint à 62.800 dollars pour une chemise en coton crème portant le monogramme EP accompagnée du magazine montrant Elvis portant ce vêtement ou au moins une chemise similaire. On pensait qu'elle partirait à un prix compris entre 2.000 et 4.000 dollars.