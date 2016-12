La reine d'Angleterre incognito au théâtre

LONDRES (Reuters) - La reine Elizabeth II a surpris les amateurs de théâtre en se glissant à la dernière minute, et incognito croyait-elle, parmi les spectateurs d'une pièce jouée dans le West End.

Selon la presse, la souveraine et son mari, le duc d'Edimbourg, se sont confondus en excuses pour arriver à leurs sièges au New London Theater.

"La reine et le prince Philip se sont assis au moment où les lumières s'éteignaient, provoquant une belle surprise lorsque l'auditoire s'est aperçu de leur présence", raconte une journaliste de la revue The Lady présente ce soir-là. "Ils se sont excusés du dérangement auprès de leurs voisins, et cela n'a pas posé de problème."