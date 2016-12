La personne à côté de vous se lave-t-elle les mains ?

Moins d'un tiers des hommes et deux tiers des femmes se lavent les mains après être allés aux toilettes, révèle une étude britannique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine publiée jeudi.

"Cela pourrait éviter les maladies dues à la diarrhée et sauver ainsi plus d'un million de vies par an, et prévenir les infections respiratoires, les plus fortes causes de mortalité infantile dans les pays en voie de développement."