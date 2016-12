De jeunes socialistes demandent à Nicolas Sarkozy de les adopter

Les quatre jeunes gens - trois filles et un garçon - ont été tenus à distance de l'Elysée par les policiers qui gardent le palais présidentiel.

"On va inviter tous les jeunes de France qui galèrent pour trouver un emploi à s'adresser à l'Elysée pour être adoptés par Nicolas Sarkozy", a expliqué Valentin Dupuy.

"Parce que, apparemment, quand on est le fils de Nicolas Sarkozy, c'est plus facile d'accéder à un emploi que quand on est un jeune défavorisé", a-t-il ajouté.