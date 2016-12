Un Allemand traîné à demi nu par un train après s'être déculotté

Accroché par le pantalon, l'homme a été traîné sur 200 mètres mais a réussi à garder les jambes à l'écart des roues du train. Son calvaire a cessé quand un voyageur a tiré le signal d'alarme. L'intervention de secouristes a suspendu pendant plus d'une heure le trafic ferroviaire entre Brême et Hambourg et retardé 123 trains.