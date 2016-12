Pour combattre le divorce, la Malaisie offre un voyage de noces

KUALA LUMPUR (Reuters) - Confronté à des divorces en augmentation, l'Etat du Terengganu, dans l'est de la Malaisie, offre aux couples mariés au bord de la rupture des voyages de noces gratuits pour ranimer la flamme.

Ces secondes lunes de miel, d'une valeur de 300 euros environ, s'accompagnent de séances de conseils conjugaux, précise le quotidien The Star dans son édition de lundi.

"On peut comprendre que des couples nouvellement unis aient des problèmes à se comprendre l'un l'autre, qu'un petit accrochage puisse aboutir à une séparation, mais il est inacceptable que des couples mariés depuis plus de vingt ans déposent une demande de divorce", affirme le président de la commission locale des affaires féminines et du développement communautaire, Ashaari Idris, cité par le journal.