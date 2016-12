L'Australie, reine des enchères les plus délirantes ?

SYDNEY (Reuters) - La filiale australienne du site d'enchères eBay s'est pliée au jeu du bilan pour ses dix années d'existence, alignant les mises en vente les plus originales tant par leur nature que par leur prix.

La vie de deux hommes, la queue de cheval d'un joueur de tennis, un grain de céréale ressemblant à E.T. et une chauve-souris figurent parmi le palmarès des mises aux enchères les plus originales, a indiqué vendredi eBay.