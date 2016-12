Pour vivre vieux, épousez une tête!

"Traditionnellement, les femmes sont plus impliquées que les hommes dans la vie du foyer et leur niveau d'études pourrait donc être plus important pour le mode de vie de la famille, par exemple en termes d'habitudes alimentaires", soulignent-ils.

Robert Erikson et Jenny Torssander en sont arrivés à ces conclusions, publiées sur le site internet du Journal of Epidemiology and Community Health, après avoir analysé des données concernant plus d'un million et demi de Suédois.