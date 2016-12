Match stoppé après 4 minutes avec une équipe réduite à six

SOFIA (Reuters) - Un match de football en Bulgarie a été interrompu après seulement quatre minutes de jeu et une épidémie de blessures qui a laissé l'une des deux équipes à six sur le terrain, rapportent les médias locaux.

Gigant Belene, club de troisième division, recevait dimanche Chavdar Byala Slatina et avait débuté la partie à huit, arguant de son impossibilité à aligner plus de joueurs en raison du nombre de blessures et de suspensions dont il souffrait.