Homer Simpson à la rescousse des habitudes alimentaires

Le gouvernement espère que les téléspectateurs verront dans le comportement d'Homer Simpson et de sa famille, accro à la bière, aux pizzas et aux beignets, l'antimodèle par excellence de ce qu'il convient de faire en matière d'alimentation.

"Les Simpson forment une famille très aimée et très unie confrontée aux mêmes défis quotidiens que les familles d'aujourd'hui", explique la ministre de la Santé publique, Gillian Merron, dans un communiqué.

"Même s'ils font assurément des choix douteux, ils proposent une voie populaire et engageante pour transmettre aux familles réelles les manières simples d'améliorer leurs habitudes alimentaires et leurs activités afin de mener une vie plus saine."